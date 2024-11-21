 
الخميس 2024-11-21 07:48 م
 

قوات اليونيفيل: مستعدون لدعم الحل الدبلوماسي

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 21-11-2024 07:37 م
الوكيل الإخباري-   قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) إن التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان، مؤكدة استعدادها لدعم الحل الدبلوماسي.اضافة اعلان


يذكر أن قوات اليونيفيل تأسست في مارس/آذار 1978 بهدف ضمان انسحاب إسرائيل من لبنان، وتوسعت مهامها بعد الحروب السابقة لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ومرافقة القوات اللبنانية.

وتتعرض هذه القوة الأممية -التي تضم نحو 10 آلاف جندي- لضغوط متزايدة نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "عمدا" على مواقعها، مما أثار تنديدا دوليا واسعا.
 
gnews

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