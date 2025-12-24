الأربعاء 2025-12-24 07:21 م

قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور

قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور
قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور
الأربعاء، 24-12-2025 06:21 م
الوكيل الإخباري- أعلنت قوات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) سيطرتها على منطقتي أبو قمرة وأم برو بولاية شمال دارفور، بعد معارك قالت إنها أسفرت عن إخراج مجموعات مسلحة من المنطقتين.اضافة اعلان


وذكرت القوات، في بيان، أنها واصلت تقدمها في المناطق المذكورة، مشيرة إلى أن هذه المناطق شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات استهدفت قيادات في الإدارة الأهلية ومدنيين.

وأكد البيان أن القوات المنتشرة في المنطقة تعمل على تأمين المدنيين، مشددة على أن السكان "غير مستهدفين"، ومعلنة أن من أولوياتها حماية الأهالي وإنهاء وجود المجموعات المسلحة، إلى جانب تأمين الأسواق والمنشآت العامة والخاصة.

ودعت قوات تحالف "تأسيس" سكان المناطق التي دخلتها إلى التعاون في الحفاظ على الأمن وإزالة المهددات الأمنية، بما يساهم في عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

كما أعلنت نشر وحدات لتأمين الطرق والأماكن العامة في محلية كرنوي والمناطق المجاورة، على أن تتولى قوات الشرطة لاحقًا مهام حفظ الأمن بعد استكمال الترتيبات اللازمة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

ولم تصدر حتى الآن تعليقات مستقلة تؤكد أو تنفي ما جاء في بيان التحالف، في ظل صعوبة التحقق من التطورات الميدانية على الأرض.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدير الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

أخبار محلية مدير الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

عربي ودولي مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

ل

شؤون برلمانية "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

أخبار محلية موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

"سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

شؤون برلمانية "سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

ب

أخبار محلية اعتماد نماذج طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البترا



 






الأكثر مشاهدة