قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور

وذكرت القوات، في بيان، أنها واصلت تقدمها في المناطق المذكورة، مشيرة إلى أن هذه المناطق شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات استهدفت قيادات في الإدارة الأهلية ومدنيين.
وأكد البيان أن القوات المنتشرة في المنطقة تعمل على تأمين المدنيين، مشددة على أن السكان "غير مستهدفين"، ومعلنة أن من أولوياتها حماية الأهالي وإنهاء وجود المجموعات المسلحة، إلى جانب تأمين الأسواق والمنشآت العامة والخاصة.
ودعت قوات تحالف "تأسيس" سكان المناطق التي دخلتها إلى التعاون في الحفاظ على الأمن وإزالة المهددات الأمنية، بما يساهم في عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.
كما أعلنت نشر وحدات لتأمين الطرق والأماكن العامة في محلية كرنوي والمناطق المجاورة، على أن تتولى قوات الشرطة لاحقًا مهام حفظ الأمن بعد استكمال الترتيبات اللازمة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
ولم تصدر حتى الآن تعليقات مستقلة تؤكد أو تنفي ما جاء في بيان التحالف، في ظل صعوبة التحقق من التطورات الميدانية على الأرض.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق
-
سرقة ياقوت بقيمة 150 ألف يورو في باريس
-
غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان
-
وكالة الفضاء الهندية تطلق أثقل أقمارها الاصطناعية
-
زيلينسكي: مسودة خطة السلام لا توجب على كييف التخلي رسميا عن سعيها للانضمام إلى الناتو
-
مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان بانفجار في موسكو
-
عمليات إجلاء جراء عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
-
جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن التوترات الأميركية الفنزويلية