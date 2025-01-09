قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض "مشاريع الانقسام"

وفي تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس، قال عبدي الأربعاء، إن لقاء "إيجابيا" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد".
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