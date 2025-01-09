قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض "مشاريع الانقسام"

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الوكيل الإخباري- قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التي تسيطر على مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، إنه جرى الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد. اضافة اعلان





وفي تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس، قال عبدي الأربعاء، إن لقاء "إيجابيا" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد".