 
السبت 2024-11-30 04:52 م
 

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مطار حلب الدولي

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 30-11-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرت على مطار حلب الدولي وعدة أحياء في المدينة.

وقالت الصحيفة، إن قوات "قسد" تسيطر على أحياء الهلك الفوقاني وحي بستان باشا والأشرفية والسريان الجديدة‏ والحي الصناعي في مدينة حلب وبعض مناطق الريف الشمالي وصولا إلى بلدتي نبل والزهراء.

اضافة اعلان


وأضافت أن "قسد" وسعت سيطرتها شرق مدينة حلب وسيطرت على مطار حلب الدولي وبلدات دير حافر وتل عرن وتل حاصل.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي

أخبار محلية الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ16

جيش الاحتلال

عربي ودولي الاحتلال يحظر التجول في مناطق بجنوب لبنان

محطة محروقات في عمّان

اقتصاد محلي الحكومة ترفع اسعار الديزل

محطة محروقات

اقتصاد محلي الحكومة تخفض أسعار البنزين

ت

عربي ودولي توسك يتحدث عن تعزيز حدود بولندا مع روسيا

تامر حسني

فن ومشاهير تامر حسني يلجأ للقضاء بسبب منشور مزيف

مكتب التحقيقات الفدرالي كان رصد مكافأة قدرها 250 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال دانيال أندرياس سان دييغو

منوعات بعد اختفاء لـ 20 عاماً .. القبض على أحد أبرز المطلوبين للعدالة في أميركا

الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون

أخبار محلية انتخاب الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون بالتزكية



 




الأكثر مشاهدة