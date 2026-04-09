الخميس 2026-04-09 11:11 م

قوات عسكرية مصرية تصل باكستان

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- كشف المتحدث العسكري المصري غريب عبد الحافظ وصول قوات عسكرية مصرية إلى باكستان.

وأوضح المتحدث أن القوات المصرية والباكستانية تشارك في فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك " رعد - 2 " بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية الذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة بدولة باكستان.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة للموضوعات والأهداف المخططة في أعمال القوات الخاصة ومجال مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات التكتيكية وتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب.


يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظائرها من الدول الأخرى لدعم علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






الأكثر مشاهدة