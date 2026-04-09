قوات عسكرية مصرية تصل باكستان

الوكيل الإخباري- كشف المتحدث العسكري المصري غريب عبد الحافظ وصول قوات عسكرية مصرية إلى باكستان.



وأوضح المتحدث أن القوات المصرية والباكستانية تشارك في فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك " رعد - 2 " بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية الذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة بدولة باكستان.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة للموضوعات والأهداف المخططة في أعمال القوات الخاصة ومجال مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات التكتيكية وتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب.