قوات كييف تستهدف قصرا تاريخيا في كورسك بصواريخ أمريكية

الوكيل الإخباري- استهدفت قوات كييف بصواريخ "هيمارس" الأمريكية قصرا تاريخيا يعود لأمراء بارياتينسكي في القرن التاسع عشر بمقاطعة كورسك الروسية.



وقال موقع "شوت" عبر "تلغرام" إن قوات كييف أطلقت 11 صاروخا وقنبلة موجهة على المبنى التاريخي وأن القصف لم يلحق أضرارا به، مشيرا إلى تضرر خمس سيارات بجانب المبنى دون وقوع إصابات.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الماضي أن القوات الأوكرانية استهدفت موقعا في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية بستة صواريخ ATACMS أمريكية، وأن الدفاعات الروسية أسقطت خمسة منها وأعطبت السادس الذي أسفر سقوط حطامه عن حريق في المكان، دون وقوع قتلى أو إصابات.