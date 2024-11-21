قوات كييف تستهدف قصرا تاريخيا في كورسك بصواريخ أمريكية

وقال موقع "شوت" عبر "تلغرام" إن قوات كييف أطلقت 11 صاروخا وقنبلة موجهة على المبنى التاريخي وأن القصف لم يلحق أضرارا به، مشيرا إلى تضرر خمس سيارات بجانب المبنى دون وقوع إصابات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الماضي أن القوات الأوكرانية استهدفت موقعا في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية بستة صواريخ ATACMS أمريكية، وأن الدفاعات الروسية أسقطت خمسة منها وأعطبت السادس الذي أسفر سقوط حطامه عن حريق في المكان، دون وقوع قتلى أو إصابات.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: نبذل "جهودا قصوى" لتجنب صراع نووي
-
زاخاروفا: الغرب يريد تصعيد النزاع على جثث الأوكرانيين
-
المقاومة تنال من مؤرخ إسرائيلي أراد سرقة هوية الجنوب اللبناني
-
قتيلان وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون في عاصفة عاتية تضرب غرب أميركا
-
رقم قياسي لبايدن قبل أسابيع من مغادرته السلطة
-
"الشيوخ الأمريكي" يرفض بحث قرار يمنع شطب جزء من ديون أوكرانيا
-
البنتاغون يقر بإمكانية تبادل الضربات النووية في حالة واحدة
-
زيلينسكي يحدد "شرطا وحيدا" لاستعادة شبه جزيرة القرم