الأربعاء 2025-05-14 12:57 م
 

قوات كييف شنت أكثر من 520 هجوما بالمسيرات يومي 6 و7 مايو

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري - أعلن وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت أن قوات كييف شنت أكثر من 520 هجوما بالمسيرات على المناطق الحدودية والروسية الجديدة يومي 6 و7 مايو.

وسبق للرئيس فلاديمير بوتين وأعلن مؤخرا أن قوات كييف نفذت خلال هدنة عيد النصر أيام 8 و9 و10 مايو الجاري خمس محاولات لمهاجمة الحدود الروسية، وأن الجيش الروسي أحبط جميع هذه المحاولات بنجاح، وكبد العدو خسائر فادحة.

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وأعلن الرئيس بوتين هدنة من جانب واحد لثلاثة أيام خلال احتفالات روسيا بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، تحت طائلة الرد المناسب على أي خرق من جانب قوات كييف.


واستأنف الجيش الروسي عملياته منذ منتصف ليل الـ11 من مايو حيث يواصل ضرب المطارات العسكرية ولوجسيات وتجمعات قوات كييف، فيما تواصل قواته تقدمها على جميع المحاور لاستكمال تحرير المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

 

RT

 
gnews

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