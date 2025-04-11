قوة اسرائيلية تخرق الحدود اللبنانية في منطقة الوزاني

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني، بأن قوة مشاة إسرائيلية اجتازت الحدود مع لبنان في المنطقة المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ودخلت إلى منتزهات الوزاني.

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وقال المصدر: "إن القوة الإسرائيلية تتمركز في المنتزهات وسط استنفار لقوى الجيش اللبناني".