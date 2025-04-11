قوة اسرائيلية تخرق الحدود اللبنانية في منطقة الوزاني

وقال المصدر: "إن القوة الإسرائيلية تتمركز في المنتزهات وسط استنفار لقوى الجيش اللبناني".
وبين أن هذا الخرق الإسرائيلي الثاني للحدود، بعدما كانت قوة إسرائيلية خرقت مساء أمس الخط الأزرق في محلة الحميض في خراج بلدة علما الشعب. وتصدى لها الجيش اللبناني وأجبرها على الانسحاب، بعد أن دخلت للتمركز تمهيدا للقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار.
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