قوة دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا عددا من الهجمات الجوية الإيرانية صباح اليوم

الوكيل الإخباري- قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

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