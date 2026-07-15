قوة دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا عددا من الهجمات الجوية الإيرانية صباح اليوم

وأكدت القيادة العامة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البحرين.
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