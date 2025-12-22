قيادة أركان الجيش السوري تأمر بوقف استهداف مصادر نيران قوات "قسد"

الثلاثاء 2025-12-23 12:34 ص

ل
أرشيفية
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قيادة أركان الجيش السوري أصدرت أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قوات "قسد" بعد تحييد عدد منها، والعمل على تضييق بؤرة الاشتباك وإبعادها عن الأهالي.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "أصدرت قيادة أركان الجيش أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عددٍ منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيدا عن الأهالي".

وأضاف البيان: "الجيش العربي السوري وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران".

وكانت مدينة حلب قد شهدت منذ ساعات اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات "قسد" بالرشاشات الثقيلة وقذائف "آر بي جي" والهاون وخاصة في محيط حي الأشرفية والمنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن اندلاع المواجهات.

 

