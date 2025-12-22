قيادة أركان الجيش السوري تأمر بوقف استهداف مصادر نيران قوات "قسد"

وجاء في بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "أصدرت قيادة أركان الجيش أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عددٍ منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيدا عن الأهالي".
وأضاف البيان: "الجيش العربي السوري وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران".
وكانت مدينة حلب قد شهدت منذ ساعات اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات "قسد" بالرشاشات الثقيلة وقذائف "آر بي جي" والهاون وخاصة في محيط حي الأشرفية والمنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن اندلاع المواجهات.
-
أخبار متعلقة
-
"رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا
-
3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة
-
رسالة نارية من الأزهر إلى إيطاليا بشأن القضية الفلسطينية
-
نتنياهو: إسرائيل تعلم أن إيران تجري "تدريبات" مؤخراً
-
الكيان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لتركيا ويعلن عن تحالف عسكري مع قبرص واليونان
-
إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن
-
أول تحرك مصري لدعم السودان بعد بيان الرئاسة المصرية
-
تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026