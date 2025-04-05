السبت 2025-04-05 12:35 م
 

قيادي أوروبي يدعو لمواجهة ترامب

ترامب
ترامب
 
السبت، 05-04-2025 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   دعا رئيس كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النزاع التجاري.اضافة اعلان


وقال فيبر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "الاتحاد الأوروبي لن يسمح بأن يتحكم به ترامب.. الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل إلى اتفاق، ولكن على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي من الاقتصاد العالمي تبلغ 22%، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة 25%.

وفيما يتعلق بحزمة الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلن عنها ترامب في واشنطن يوم الأربعاء الماضي، قال السياسي الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن الثاني من أبريل كان يوما أسود وبالتأكيد خطأ فادحا من جانب الرئيس الأمريكي، وأضاف: "ولكنك تتعلم من الأخطاء، بما في ذلك هذا الخطأ".

وذكر فيبر أن أوروبا لديها الفرصة "لتصبح منارة للعلاقات التجارية العادلة"، وقال: "ولكن يتعين على أوروبا أن تفي بالتوقعات"، داعيا على وجه التحديد إلى إبرام اتفاقية "ميركوسور" مع أمريكا الجنوبية والبدء في اتفاقية تجارية مع الهند، وقال: "هذه الاتفاقيات التجارية الجديدة هي اتفاقيات مناهضة لترامب".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

رر

طب وصحة كيف تنظم نومك من جديد بعد شهر رمضان؟

باها الأردن الوطني

أخبار محلية 12 متسابقا يشاركون في باها الأردن

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان

عربي ودولي إقالة مساعد الرئيس الإيراني.. والسبب "رحلة قطبية فاخرة"

اا

منوعات استعادة لمعان البلاط والسيراميك بسهولة

تعبيرية

عربي ودولي رسائل تثير الذعر بين الأوكرانيين المقيمين في الولايات المتحدة

غ

طب وصحة طرق لتنظيم معدلات سكر الدم قبل الإصابة به؟

ترامب

عربي ودولي قيادي أوروبي يدعو لمواجهة ترامب

ت

أخبار محلية توضيح حول حركة السفر عبر جسر الملك حسين السبت



 
 





الأكثر مشاهدة