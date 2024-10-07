قيس سعيّد رئيسا لتونس لولاية ثانية بـ90.7% من الأصوات

واقترع 2,4 مليون شخص لصالح سعيّد، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7.35%)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفا (1,97%). وبلغت نسبة المشاركة 28,8%.
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