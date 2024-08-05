قيس سعيد يقدم رسميا ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية

الوكيل الإخباري- أودع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس يوم السادس من أكتوبر المقبل، وستكون أول استحقاق تشهده تونس وفقاً لدستور 2022.



ويتولى سعيد سدة الرئاسة منذ فوزه في انتخابات عام 2019، وقد أعلن أنه سيترشح لفترة ثانية.