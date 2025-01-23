 
الخميس 2025-01-23 01:39 م
 

كابوس ترامب يفسد الحلم الأمريكي أمام اللاجئين

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الخميس، 23-01-2025 10:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيعلق قبول اللاجئين اعتبارا من 27 من الشهر الحالي، اذ أمر بإعداد تقرير حول إمكانية تغيير البرنامج جزئيًا من خلال مشاركة أكبر للولايات والسلطات الأمريكية.اضافة اعلان


وأصدر ترامب مذكرة مساء الأربعاء، يوقف فيها إجراءات دخول اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح رسمية للولايات المتحدة، في إطار حملته الصارمة والشاملة على الهجرة، بحسب واشنطن تايمز .

وطلبت المذكرة من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور، حيث تم تعليق جميع عمليات معالجة الحالات، مشيرة إلى أن اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة سيستمرون في تلقي الخدمات وفق البرنامج المعتمد من وزارة الخارجية الأميركية.

وكان ترامب قد وعد في حملاته الرئاسية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية للأراضي الأميركية، كما تشمل الإجراءات اتخاذ مسار قانوني لوقف دخول اللاجئين للأشخاص الفارين من الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث.

بترا
 
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