كاتس: أوامر بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة

أرشيفية
 
الأحد، 22-03-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في "قرى خط المواجهة" لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية.

وأضاف كاتس في بيان صدر عن مكتبه أن الجيش تلقى تعليمات بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني اللبناني فورا، والتي قال إنها تُستخدم في "أنشطة إرهابية".


وتوعد كاتس بتدمير جسور إضافية على نهر الليطاني في جنوب لبنان، متهما حزب الله باستخدامها "لنشاطات إرهابية"، وتدمير المزيد من المنازل في المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل.


واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.


في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.


وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في جنوب لبنان.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة