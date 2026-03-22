كاتس: أوامر بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة

وأضاف كاتس في بيان صدر عن مكتبه أن الجيش تلقى تعليمات بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني اللبناني فورا، والتي قال إنها تُستخدم في "أنشطة إرهابية".
وتوعد كاتس بتدمير جسور إضافية على نهر الليطاني في جنوب لبنان، متهما حزب الله باستخدامها "لنشاطات إرهابية"، وتدمير المزيد من المنازل في المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في جنوب لبنان.
أخبار متعلقة
-
مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية
-
وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران
-
مقر خاتم الأنبياء: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضي إيران وسيادتها
-
سلطة الطيران العراقي تقرر تمديد إغلاق أجواء البلاد لمدة 72 ساعة
-
مقتل 64 شخصًا في هجوم على مستشفى شرق السودان
-
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى بذخيرة عنقودية في بتاح تكفا
-
غارات جوية إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان
-
"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية قطرية