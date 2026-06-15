كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان وستبقي قواتها بالمناطق الأمنية

الوكيل الإخباري- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تعارض انسحاب جيشها من لبنان، مؤكدا أن هذه المواقف أُبلغت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين كبار.

اضافة اعلان