كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان وستبقي قواتها بالمناطق الأمنية

وأضاف كاتس أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في ما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة لأجل غير مسمى، بهدف حماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية.
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