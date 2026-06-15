الإثنين 2026-06-15 10:38 ص

كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان وستبقي قواتها بالمناطق الأمنية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
 
الإثنين، 15-06-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تعارض انسحاب جيشها من لبنان، مؤكدا أن هذه المواقف أُبلغت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين كبار.

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وأضاف كاتس أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي في ما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة لأجل غير مسمى، بهدف حماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية.

 
 


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