كاتس: إسرائيل ستبقي قواتها في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة

وأفاد بيان صادر عن مكتب الوزير الإسرائيلي بأن كاتس أكد لهيغسيث خلال محادثة بينهما ليلا "عزم إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من أي تهديدات.
واتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء، على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت.
وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أميركية، وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها "مثمرة وإيجابية".
ونقلت السفارة عن مسؤول أميركي قوله "اتفقنا على هيكلية ومبادئ عامة لآلية المناطق التجريبية، على أن يتمّ استكمالها والبدء بتنفيذها خلال أيام".
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