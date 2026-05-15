الجمعة 2026-05-15 12:15 م

كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في ​لبنان

الجمعة، 15-05-2026 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة، إن "إسرائيل ستستمر بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب"، وذلك في معرض نعيه جنديا إسرائيليا قتل بلبنان.

وفي منشور له اليوم عبر منصة "إكس"، كتب كاتس بالعبرية: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ استشهاد الرقيب نيغيف داغان، أحد مقاتلي لواء غولاني، الذي قتل في معركة جنوب لبنان. وباسم المؤسسة الأمنية بأكملها، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته، وأعزيهم في هذا المصاب الجلل".

وأضاف: "أسعى إلى تعزيز عزيمة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الذين ما زالوا يعملون في لبنان في هذه اللحظة، ومنحهم العزيمة والشجاعة والإخلاص لحماية المجتمعات الشمالية وإعادة الأمن إلى سكانها".

 
 


