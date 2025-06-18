الأربعاء 2025-06-18 02:16 م
 

كاتس: إعصار يجتاح طهران .. وقريبا أهداف أخرى

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الأربعاء، 18-06-2025 12:42 م
الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن إعصار يجتاح العاصمة الإيرانية طهران، معتبرا أن من خلال هذا المسار يتم سقوط الديكتاتوريات.اضافة اعلان


وتابع كاتس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أن "إعصار يجتاح طهران. يتم قصف رموز القوة وتنهار، وقريبا أهداف أخرى، مع فرار أعداد غفيرة من السكان. هكذا يتم سقوط الديكتاتوريات".

وأضاف: "يجب أن يتذكر المصير الذي حل بديكتاتور جارة إيران (العراق) الذي تعامل بهذا الأسلوب ضد إسرائيل".

سكاي نيوز
 
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