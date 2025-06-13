كاتس: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ صوب مناطق مدنية

الوكيل الإخباري- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ صوب مناطق مدنية في إسرائيل اضافة اعلان





وأضاف كاتس، إن "طهران ستدفع ثمنا باهظا".



وكانت إيران قد قالت في وقت سابق، إن الردّ الإيراني على إسرائيل بدأ، مشيرة إلى أن مئات الصواريخ الباليستية أطلقت باتجاه إسرائيل.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد صواريخ من إيران، مؤكدا أعتراض عدد من الصواريخ.