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كاتس: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ صوب مناطق مدنية

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الجمعة، 13-06-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري-  قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ صوب مناطق مدنية في إسرائيلاضافة اعلان


وأضاف كاتس، إن "طهران ستدفع ثمنا باهظا".

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق، إن الردّ الإيراني على إسرائيل بدأ، مشيرة إلى أن مئات الصواريخ الباليستية أطلقت باتجاه إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد صواريخ من إيران، مؤكدا أعتراض عدد من الصواريخ.

 
gnews

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