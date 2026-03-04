كاتس: استهداف القادة الإيرانيين جزء من أهداف عملية زئير الأسد

09:52 ص

الوكيل الإخباري- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن كل قائد يعينه النظام الإيراني سيكون هدفا مباشرا للتصفية، وقال وجهنا الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال، مضيفا أن استهداف قادة النظام الإيراني جزء من أهداف عملية زئير الأسد. اضافة اعلان





وقال كاتس سنواصل العمل مع الشركاء الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله.





