كاتس: استهداف القادة الإيرانيين جزء من أهداف عملية زئير الأسد

وقال كاتس سنواصل العمل مع الشركاء الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله.
