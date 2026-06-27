كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لـ"بقاء طويل" في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إنّ قواته تلقت أوامر بالاستعداد لـ"بقاء طويل" في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، بعد توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطار برعاية أميركية.

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