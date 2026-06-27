كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لـ"بقاء طويل" في لبنان

وقال كاتس في بيان مصور "أوعزنا، رئيس الوزراء وأنا، إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل في المنطقة الأمنية"، في إشارة إلى منطقة تمتد حتى عشرة كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية.
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