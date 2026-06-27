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كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لـ"بقاء طويل" في لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
 
السبت، 27-06-2026 08:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إنّ قواته تلقت أوامر بالاستعداد لـ"بقاء طويل" في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، بعد توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطار برعاية أميركية.

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وقال كاتس في بيان مصور "أوعزنا، رئيس الوزراء وأنا، إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل في المنطقة الأمنية"، في إشارة إلى منطقة تمتد حتى عشرة كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية.

 
 


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