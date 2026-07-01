كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"

07:06 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. اضافة اعلان





وقال كاتس "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الجهادية".



وشدد كاتس "لن ننسحب من المناطق الأمنية".



وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض "بكل قوة" لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكّد الثلاثاء أن قواته ستبقى في لبنان ما دام حزب الله، يشكل تهديدا لسكان شمال إسرائيل.



ويؤكد قادة إسرائيل أن قوات الجيش لن تقوم بأي انسحاب إلا بعد نزع سلاح حزب الله من لبنان.



وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار، عندما أطلق حزب الله صواريخ صواريخ ردا على قتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 شباط. وردّت إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق واجتياح بري لجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4300 شخص بحسب وزارة الصحة اللبنانية.



وقُتل في الجانب الإسرائيلي 38 جنديا ومتعاقد مدني.



وفي سوريا، وسعت إسرائيل انتشار قواتها في جنوب سوريا إلى جبل الشيخ وأبعد من المنطقة العازلة، عقب سقوط حكم بشار الأسد في 2024.



أما في غزة، فتسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع وهي لم توقف ضرباتها بشكل كامل رغم اتفاق وقف إطلاق النار.







