الأربعاء 2026-07-01 02:53 م

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "لفترة غير محدودة"

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
 
الأربعاء، 01-07-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

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وقال كاتس "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا".

 
 


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