كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "لفترة غير محدودة"

وقال كاتس "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة، من أجل حماية سكاننا وبلداتنا".
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