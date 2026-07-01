كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "لفترة غير محدودة"

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

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