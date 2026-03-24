الثلاثاء 2026-03-24 08:26 م

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
الثلاثاء، 24-03-2026 07:23 م
الوكيل الإخباري-    قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن الجيش سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وذلك في أول تصريح من نوعه تكشف فيه إسرائيل عن نيتها السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي تشكل نحو عُشر مساحة لبنان.اضافة اعلان


وفي ‌اجتماع عقده اليوم مع رئيس الأركان، قال كاتس إن الجيش "سيسيطر على ما تبقى من جسور والمنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني". ويلتقي نهر الليطاني بالبحر المتوسط على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

الأكثر مشاهدة