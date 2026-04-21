كاتس: سلاح حزب الله سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن إسرائيل تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل "عسكرية ودبلوماسية".

اضافة اعلان



وقال إن "الهدف الاستراتيجي للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله (...) من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية".



ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي الحكومة اللبنانية بمواصلة العمليات العسكرية إذا "استمرت في عدم الوفاء بالتزاماتها".



وقال كاتس "سنتصرف بالطريقة نفسها في مواجهة أي إطلاق نار" من الأراضي اللبنانية.



وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان نحو 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها قائلا إن نشاطات حزب الله هناك "مستمرة" رغم اتفاق وقف إطلاق النار.