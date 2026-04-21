الثلاثاء 2026-04-21 12:17 م

كاتس: سلاح حزب الله سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية

الثلاثاء، 21-04-2026 12:03 م

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن إسرائيل تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل "عسكرية ودبلوماسية".

وقال إن "الهدف الاستراتيجي للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله (...) من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية".


ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي الحكومة اللبنانية بمواصلة العمليات العسكرية إذا "استمرت في عدم الوفاء بالتزاماتها".


وقال كاتس "سنتصرف بالطريقة نفسها في مواجهة أي إطلاق نار" من الأراضي اللبنانية.


وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان نحو 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها قائلا إن نشاطات حزب الله هناك "مستمرة" رغم اتفاق وقف إطلاق النار.


تشوبه خروق عدة، وتُعقد الخميس في واشنطن جولة جديدة من المباحثات "المباشرة" بين لبنان وإسرائيل، بعد نحو 10 أيام من الجولة الأولى، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

 
 


تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

أخبار محلية تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تعلن إنشاء كلية للإعلام في مركز الجامعة بالسلط

جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

أخبار الشركات جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

عربي ودولي كاتس: سلاح حزب الله سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية

جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

أخبار الشركات جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين

أخبار محلية الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين

اقتصاد محلي عمّان بالمرتبة الأولى.. المركزي ينشر بيانات الأكثر حصولا على تسهيلات البنوك

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يستعد لتنفيذ صالة متنقلة في لواء دير علا ضمن برنامج "ديرتنا"



 
 






