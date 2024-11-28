كاتس: سنرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انه إذا استمرت محاولات حزب الله انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار فنحن مستعدون للرد بقوة.

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