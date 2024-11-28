 
الخميس 2024-11-28 02:00 ص
 

كاتس: سنرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار

كاتس
كاتس
الخميس، 28-11-2024 12:41 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انه إذا استمرت محاولات حزب الله انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار فنحن مستعدون للرد بقوة.

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وبين أن قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها غدا خطوة حذرة مطلوبة.

 
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