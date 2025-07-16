كاتس: سنصعد ضد النظام السوري إذا لم ينسحب من السويداء

وشدد كاتس على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة، وسيصعد قريبا من مستوى الرد على النظام إذا لم تفهم الرسالة".
-
أخبار متعلقة
-
بدء جلسة محاكمة نتنياهو
-
سوريا ..قسد تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب
-
غارات إسرائيلية مكثفة جنوب سوريا واشتباكات عنيفة في السويداء
-
ترامب: إيران تأمل بإجراء محادثات معنا
-
ترامب: الولايات المتحدة ستواجه الصين بطريقة ودية للغاية
-
ترامب يهاجم السيناتور شيف ويتهمه بـ"الاحتيال"
-
في خطوة نحو العدالة .. فرنسا تطالب بتحديد موقع بشار وماهر الأسد
-
روسيا تطلب توضيحات حول مهلة ترامب لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا