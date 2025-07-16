الأربعاء 2025-07-16 11:41 ص
 

كاتس: سنصعد ضد النظام السوري إذا لم ينسحب من السويداء

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه يجب على النظام السوري أن يخلي سبيل الدروز في السويداء ويسحب قواته.

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وأضاف: "كما أوضحنا وحذرنا، لن تتخلى إسرائيل عن الدروز في سوريا، وستطبق سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وشدد كاتس على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة، وسيصعد قريبا من مستوى الرد على النظام إذا لم تفهم الرسالة".

 
 
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