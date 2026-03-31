كاتس: سنقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

01:54 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف كاتس، إن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان، وستبقي سيطرتها على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني.





وأضاف كاتس أن 600 ألف من سكان جنوب لبنان الذين تم إجلاؤهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل.



وأشار إلى أن جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية ستتعرض للتدمير.









