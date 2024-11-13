كاتس: لن نوقف إطلاق النار في لبنان

وأضاف "لن نتخلى عن حق إسرائيل في العمل ضد أي عمليات إرهابية من لبنان".
وبين "لن نقبل بأي تسوية لا تشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني".
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