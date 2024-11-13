كاتس: لن نوقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انه لن يتم إطلاق النار في لبنان ولن نسمح بأي تسوية دون تحقيق أهداف الحرب.

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وأضاف "لن نتخلى عن حق إسرائيل في العمل ضد أي عمليات إرهابية من لبنان".