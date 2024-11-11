 
الإثنين 2024-11-11 10:55 م
 

كاتس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بلبنان حتى تتحقق أهداف الحرب

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
الإثنين، 11-11-2024 09:46 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس انه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أي تهدئة في لبنان حتى تتحقق أهداف الحرب.

اضافة اعلان


وأضاف انه "نوافق على أي ترتيب لا يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال".


وبين ان إسرائيل لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني

أخبار محلية المومني: الحكومة حريصة على استقلالية الإعلام الوطني

تعبيرية

طب وصحة مع دخول الشتاء.. نصائح للتعامل مع التهاب الشعب الهوائية

القمة العربية الإسلامية غير العادية

أخبار محلية قمة الرياض: الأوقاف الأردنية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى

جانب من الجلسة

أخبار محلية جلسة حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية

تعبيرية

طب وصحة تحذير.. نقص هذا الفيتامين خطر على صحتك

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بلبنان حتى تتحقق أهداف الحرب

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله يعلن قصف مستوطنتين

ارشيفية

فلسطين مقتل 5 جنود إسرائيليين في حادثين منفصلين في قطاع غزة



 


الأكثر مشاهدة