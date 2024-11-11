كاتس: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بلبنان حتى تتحقق أهداف الحرب

وأضاف انه "نوافق على أي ترتيب لا يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال".
وبين ان إسرائيل لن توافق على أي ترتيب لا يضمن حقها في منع الإرهاب.
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