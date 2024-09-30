كاتس: نرفض مقترح التسوية مع حزب الله

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفضه مقترح التسوية مع حزب الله، وعد موافقته على وقف إطلاق النار.

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وقال كاتس إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي نقل حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه.