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كاتس: نرفض مقترح التسوية مع حزب الله

كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
الإثنين، 30-09-2024 08:51 ص

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفضه مقترح التسوية مع حزب الله، وعد موافقته على وقف إطلاق النار.

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وقال كاتس إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي نقل حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه.


وأضاف تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار.

 
gnews

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