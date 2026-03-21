السبت 2026-03-21 06:14 م

كاتس: وتيرة الضربات على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
السبت، 21-03-2026 02:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أن "وتيرة الضربات" الإسرائيلية الأميركية على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة.اضافة اعلان


ونقل بيان عن كاتس قوله خلال اجتماع لتقويم الوضع إن "وتيرة الضربات التي ستنفذها القوات الإسرائيلية والجيش الأميركي ضد النظام الإيراني والبنى التحتية التي يستند إليها ستزداد في شكل كبير" اعتبارا من الأحد.

وأضاف كاتس "الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو ستتواصل (...) ولن نتوقف ما لم تتحقق كل أهداف الحرب".

ودخلت حرب إيران يومها الـ22، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
 
 


العراق يعلن عودة الغاز الإيراني لتعزيز منظومته الكهربائية

غارات واسعة على طهران .. وإسرائيل تكشف "بنك الأهداف"

توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس .. وأمطار رعدية في هذه المناطق

إدارة ترامب تقاضي هارفارد وتطالبها برد مليارات الدولارات

الحاجة زهدية قمر (أم محمد الخواجا) في ذمة الله

بيان بلا ظهور .. لغز جديد يحيط بالمرشد الإيراني الجديد

الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة لها تحت الأرض

أبدت أكثر من 20 دولة رغبتها بالمساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز. وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة في المضيق الذي يمرّ عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد

