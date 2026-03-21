كاتس: وتيرة الضربات على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أن "وتيرة الضربات" الإسرائيلية الأميركية على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة.





ونقل بيان عن كاتس قوله خلال اجتماع لتقويم الوضع إن "وتيرة الضربات التي ستنفذها القوات الإسرائيلية والجيش الأميركي ضد النظام الإيراني والبنى التحتية التي يستند إليها ستزداد في شكل كبير" اعتبارا من الأحد.



وأضاف كاتس "الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو ستتواصل (...) ولن نتوقف ما لم تتحقق كل أهداف الحرب".



ودخلت حرب إيران يومها الـ22، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





