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كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الجمعة، 27-06-2025 05:51 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران عقب حربهما الجوية التي استمرت 12 يوما.اضافة اعلان


وأضاف كاتس في بيان أن الخطة "تشمل الحفاظ على تفوق إسرائيل الجوي ومنع طهران من إحراز التقدم نووي وإنتاج الصواريخ والرد على إيران لدعمها أنشطة معادية لإسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الأربعاء، إن الصراع بين إسرائيل وإيران قد ينشب مجددا وربما قريبا.

وأضاف ترامب، في تصريحات له على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي في لاهاي، "إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي".

وتابع "لقد تعاملت مع كلتيهما، وكلتاهما مُجهدة ومنهكة... وهل يمكن أن يتجدد؟ أعتقد أنه ممكن يوما ما. ربما يبدأ قريبا".
 
gnews

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