كاتس يتعهد بتحقيق أهداف الحرب

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الوكيل الإخباري- تعهّد وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس الثلاثاء بتحقيق أهداف الحرب ضدّ حركة حماس وحزب الله اللبناني. اضافة اعلان





وقال كاتس عبر منصة إكس "سنعمل معا لقيادة المؤسسة الدفاعية إلى النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب: إعادة جميع الأسرى... تدمير حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، واحتواء العدوان الإيراني، والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم".