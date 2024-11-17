كاتس يجتمع مع رئيسي الموساد والشاباك

11:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710440 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع كاتس يجتمع مع رئيس الأركان ورئيسي الموساد والشاباك، لبحث ملف الأسرى بغزة. اضافة اعلان





من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه بعد الاجتماع الذي يعقده وزير الدفاع، سيُعقد اجتماع آخر بمشاركة نتنياهو لبحث ملف الأسرى.