كاتس يجتمع مع رئيسي الموساد والشاباك

من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه بعد الاجتماع الذي يعقده وزير الدفاع، سيُعقد اجتماع آخر بمشاركة نتنياهو لبحث ملف الأسرى.
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