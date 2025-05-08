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كاتس يحذر إيران: "عهد الوكلاء" انتهى و"محور الشر" قد انهار

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الخميس، 08-05-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إيران من دعمها للحوثيين في مجال التمويل والتسليح.اضافة اعلان


وقال كاتس: "أحذّر القيادة الإيرانية التي تموّل وتسلّح وتدير الحوثيين".

وأضاف: "عهد الوكلاء انتهى و(محور الشر) قد انهار"، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وتابع قائلاً إن "ما فعلناه بحزب الله وحماس والأسد والحوثيين سنفعله في طهران".

واختتم قائلاً إن "الحوثيين سيتلقون ضربات قاسية إذا واصلوا الهجمات علينا، والجيش الإسرائيلي مستعد لأي مهمة".

وكان كاتس قد أكد، الثلاثاء، أن إيران ستتحمل عواقب أي هجوم من حلفائها الحوثيين "كاملة"، وذلك بعدما استهدف الحوثيون مطار تل أبيب.

وذكر كاتس في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن قصف إسرائيل لمطار صنعاء: "هذا تحذير لرأس الأخطبوط الإيراني: أنت مسؤول بشكل مباشر عن أي هجوم من ذراع الحوثيين ضد دولة إسرائيل، وستتحمل العواقب كاملة".

سكاي نيوز
 
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