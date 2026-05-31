كارثة الخزان الكيماوي بواشنطن.. كشف مصير الـ9 مفقودين

الوكيل الإخباري- أكدت السلطات الأميركية ارتفاع عدد قتلى تسرب مواد كيماوية من خزان في مصنع ⁠بولاية واشنطن إلى 11 وانتشال فرق الإنقاذ لكل الجثث، بما يعني العثور على جثث 9 مفقودين.





وفي البداية، أكدت السلطات مقتل اثنين بعد وقوع ‌انفجار داخلي في خزان يحتوي على محلول كيماوي، مكون من ‌هيدروكسيد ‌الصوديوم (الصودا الكاوية) وكبريتيد الصوديوم، يستخدم في تصنيع عجين الورق في منشأة نيبون ديناويف للتغليف يوم الثلاثاء، وأشارت لوجود 9 مفقودين في الواقعة.



وقال ‌مسؤول في ⁠إدارة الإطفاء والإنقاذ إن البحث عن المفقودين على مدى الأيام الماضية شمل بحثا تحت ⁠الأنقاض في ‌منطقة مغلقة بمساعدة طائرات مسيرة في ⁠الموقع.



وذكر مسؤولون أن الخزان كان يحتوي ⁠على حوالي 3.4 مليون لتر من المادة الكيماوية، وأكدت الاختبارات ⁠أن الواقعة أسفرت عن تسرب تلوث في نهر كولومبيا القريب، دون رصد "آثار صحية سلبية" على جودة الهواء أو مياه الشرب في مدينة لونغفيو.



والمنشأة الصناعية التي شهدت هذه الواقعة تابعة لشركة نيبون بيبر إندستريز ‌اليابانية التي استحوذت على المصنع في لونغفيو.





