الأحد 2026-05-31 12:25 م

كارثة الخزان الكيماوي بواشنطن.. كشف مصير الـ9 مفقودين

وقع ‌انفجار داخلي في خزان يحتوي على محلول كيماوي
وقع ‌انفجار داخلي في خزان يحتوي على محلول كيماوي
 
الأحد، 31-05-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-  أكدت السلطات الأميركية ارتفاع عدد قتلى تسرب مواد كيماوية من خزان في مصنع ⁠بولاية واشنطن إلى 11 وانتشال فرق الإنقاذ لكل الجثث، بما يعني العثور على جثث 9 مفقودين.اضافة اعلان


وفي البداية، أكدت السلطات مقتل اثنين بعد وقوع ‌انفجار داخلي في خزان يحتوي على محلول كيماوي، مكون من ‌هيدروكسيد ‌الصوديوم (الصودا الكاوية) وكبريتيد الصوديوم، يستخدم في تصنيع عجين الورق في منشأة نيبون ديناويف للتغليف يوم الثلاثاء، وأشارت لوجود 9 مفقودين في الواقعة.

وقال ‌مسؤول في ⁠إدارة الإطفاء والإنقاذ إن البحث عن المفقودين على مدى الأيام الماضية شمل بحثا تحت ⁠الأنقاض في ‌منطقة مغلقة بمساعدة طائرات مسيرة في ⁠الموقع.

وذكر مسؤولون أن الخزان كان يحتوي ⁠على حوالي 3.4 مليون لتر من المادة الكيماوية، وأكدت الاختبارات ⁠أن الواقعة أسفرت عن تسرب تلوث في نهر كولومبيا القريب، دون رصد "آثار صحية سلبية" على جودة الهواء أو مياه الشرب في مدينة لونغفيو.

والمنشأة الصناعية التي شهدت هذه الواقعة تابعة لشركة نيبون بيبر إندستريز ‌اليابانية التي استحوذت على المصنع في لونغفيو.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عن "غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟

طب وصحة "غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟

انتعاش لافت في قطاع المطاعم خلال عطلة العيد في الأردن

أخبار محلية انتعاش لافت في قطاع المطاعم خلال عطلة العيد في الأردن

ب

أخبار محلية المستحقون لقرض الاسكان العسكري - أسماء

ل

أخبار محلية 5 إصابات بحادث تصادم بين مركبتين على شارع البترا في إربد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس أحمد الشرع برفقة عقيلته لطيفة الدروبي، خلال وجودهما في أحد مطاعم بلودان بريف دمشق.

منوعات داخل مطعم.. صورة لرئيس سوريا وزوجته

ت

أسواق ومال بورصة طهران في أكثر حالاتها اخضرارا

تحذير أممي: السودان يقترب من كارثة إنسانية غير مسبوقة

عربي ودولي تحذير أممي: السودان يقترب من كارثة إنسانية غير مسبوقة

ل

خاص بالوكيل مع ارتفاع الحرارة وانقضاء مهلة الشهرين.. هل يُلغي رئيس الوزراء بلاغ ترشيد الإنفاق؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 