كارني يعد بحل الخلاف مع ترامب بشأن مشروع جسر يربط بين كندا والولايات المتحدة

09:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763966 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنه أجرى الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت إيجاد حل للخلاف الذي أثارته تهديدات الأخير بوقف افتتاح جسر جديد يربط بين البلدين. اضافة اعلان





وكان ترامب قد طالب في منشور بأن تمتلك الولايات المتحدة "نصف" جسر غوردي هاو قيد الإنشاء والذي يربط مقاطعة أونتاريو الكندية بولاية ميشيغان الأميركية.



وقال كارني للصحفيين في أوتاوا "تحدثت إلى الرئيس هذا الصباح. وبخصوص الجسر، سيتم حل الوضع"، بدون أن يعطي تفاصيل أكثر.



وأوضح كارني أن كندا دفعت تكاليف بناء الجسر وملكيته مشتركة بين ولاية ميشيغان والحكومة الكندية.



وبدأ العمل على بناء الجسر الذي يحمل اسم لاعب الهوكي الكندي الراحل غوردي هاو، نجم دوري الهوكي الكندي وفريق "ديترويت ريد وينغز"، في عام 2018 بكلفة تبلغ 4,7 مليار دولار، ومن المقرر افتتاحه العام الحالي.



لكن ترامب الذي اقترح بعد عودته إلى البيت الأبيض بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، هدّد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الاثنين بعرقلة افتتاح الجسر.



وقالت المتحدة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الثلاثاء، إن هذا "مجرد مثال آخر على وضع الرئيس ترامب مصالح الولايات المتحدة أولا"، مضيفة أن ترامب "أوضح ذلك جليا في مكالمته مع رئيس الوزراء كارني".

تم نسخ الرابط





