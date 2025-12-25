كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

وأفادت وزارة النقل الكازاخستانية، في تقرير بشأن التحقيق في تحطم طائرة إمبراير-190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من أكتاو، بأن "الضرر الذي لحق بالطائرة ناجم عن شظايا رأس حربي".
وأضافت: "من المفترض أن الضرر الذي لحق بالطائرة كان بسبب شظايا رأس حربي، ولكن من الصعب تحديد مصدرها".
وتحطمت طائرة إمبراير-190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL)، التي كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر 2024، بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في أكتوبر الماضي، خلال لقائه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن من بين أسباب تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية في كازاخستان العام الماضي "تحليق مسيّرة أوكرانية" في أجواء روسيا.
روسيا اليوم
