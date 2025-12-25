الخميس 2025-12-25 07:00 م

كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية
كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية
الخميس، 25-12-2025 06:04 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت السلطات الكازاخستانية أن الضرر الذي لحق بطائرة الركاب الأذربيجانية في شهر ديسمبر من العام الماضي قد يكون ناجمًا عن شظايا رأس حربي لم يتم تحديد نوعه.اضافة اعلان


وأفادت وزارة النقل الكازاخستانية، في تقرير بشأن التحقيق في تحطم طائرة إمبراير-190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من أكتاو، بأن "الضرر الذي لحق بالطائرة ناجم عن شظايا رأس حربي".

وأضافت: "من المفترض أن الضرر الذي لحق بالطائرة كان بسبب شظايا رأس حربي، ولكن من الصعب تحديد مصدرها".

وتحطمت طائرة إمبراير-190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL)، التي كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر 2024، بالقرب من مدينة أكتاو غرب كازاخستان.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في أكتوبر الماضي، خلال لقائه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن من بين أسباب تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية في كازاخستان العام الماضي "تحليق مسيّرة أوكرانية" في أجواء روسيا.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية خبراء: وقف إنهاء خدمات من أكمل 30 سنة يتيح استدامة العمل وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات

غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

الطقس غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

عربي ودولي زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

و

عربي ودولي مقتل "والي حوران" بتنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق"

كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

عربي ودولي كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

ب

منوعات مؤذن المسجد النبوي يردد الأذان على فراش الموت - فيديو

ل

عربي ودولي إعدام سعودي قتل مصريا بطريقة مروعة في مكة المكرمة

سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا

عربي ودولي سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا



 






الأكثر مشاهدة