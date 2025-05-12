كازاخستان تكشف موعد الإعلان عن أسباب تحطم الطائرة الأذربيجانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل الكازاخستانية أن التقرير النهائي حول أسباب تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "أذربيجان إيرلاينز" قرب أكتاو، سينشر فور انتهاء التحقيق.



وأوضحت الوزارة: "حتى الآن، تواصل اللجنة أعمال التحقيق الإضافية وفقا للمعايير والممارسات الموصى بها في الملحق 13 من اتفاقية شيكاغو. وسيتم نشر التقرير النهائي بعد انتهاء التحقيق".

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وأضافت الوزارة أن مرحلة التحقيق الميداني قد اكتملت، حيث تم نشر تقرير مبدئي حول حادث تحطم الطائرة في 4 فبراير.



وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الروسي بشأن تحطم طائرة شركة "آزال" في أكتاو.



يذكر أن طائرة من طراز إمبراير 190 التابعة لشركة "أذربيجان إيرلاينز" والمتجهة من باكو إلى غروزني كانت قد تحطمت صباح 25 ديسمبر 2024 قرب مدينة أكتاو غرب كازاخستان.



وبحسب بيانات الشركة، كان على متنها 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم. ووفقا لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، نجا 29 شخصا، بينهم 9 روس حسبما أفادت السفارة الروسية. وكان إجمالي الرعايا الروس على متن الطائرة 16 شخصا بحسب القوائم.