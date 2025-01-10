كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أوضحت كالاس، أنها شاركت في اجتماع في روما أمس الخميس، لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا، مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت كالاس،"كررنا تأكيد ضرورة تشكيل حكومة جامعة تحمي جميع الأقليات في سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يخفّف العقوبات تدريجيا بشريط حصول تقدّم ملموس.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، احتمال تخفيف العقوبات، في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني الحالي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
هزة أرضية تضرب العراق
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق مدينة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص
-
رئيس وزراء أوكرانيا: لن نوقف نقل النفط الروسي إلى أوروبا
-
فوضى وإطلاق نار وحالات اختناق ووفيات في الجامع الأموي بدمشق - فيديو
-
اليونيسيف: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد
-
الشركات البريطانية تدعم مبادرة لخفض معدلات العودة للجريمة
-
واشنطن تمهد الطريق لمقاتلاتها النووية في غرينلاند
-
ميقاتي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس اللبناني الجديد