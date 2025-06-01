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كالاس: "الحب القاسي" لترامب أفضل من عدم وجوده

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أرشيفية
 
الأحد، 01-06-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري- رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بـ"الحب القاسي" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أن دفع الدول الأوروبية إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي.

ودعت إلى تمتين العلاقات أكثر بين الحلفاء للتصدي للقوة الاقتصادية الصينية.

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ووفق وكالة "فرانس برس" جاءت تصريحات كالاس، خلال منتدى شانغريلا الدفاعي في سنغافورة وفي سياق ردها على خطاب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي وصف إصرار ترامب على زيادة الإنفاق العسكري بأنه "حب قاسٍ".

 

وقالت كالاس ممازحة عندما سئلت في وقت لاحق عن خطاب هيغسيث "ومع ذلك، إنه حب، لذا فهو أفضل من اللاحب"، مؤكدة أن العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوما، قائلة إنها تحدثت إلى هيغسيث يوم الجمعة الماضي.


وتابعت: "سمعتم خطابه (في إشارة إلى الرئيس ترامب)، كان في الواقع إيجابيا جدا بشأن أوروبا، لذا يوجد هناك بالتأكيد بعض الحب".

 

RT

 
gnews

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