كالاس تستنكر حادث إطلاق النار خلال عشاء رسمي بحضور ترامب

الأحد، 26-04-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري- أدانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس العنف السياسي وحادث إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت.

وكتبت كالاس على منصة "إكس": "أشعر بالارتياح لأن جميع الحاضرين، بمن فيهم الرئيس ترامب، بخير بعد إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض. لا مكان للعنف السياسي في الديمقراطية". وأضافت في منشورها: "الفعالية التي تهدف إلى تكريم حرية الصحافة يجب ألا تتحول أبداً إلى مشهد من الخوف. أتمنى الشفاء العاجل للضابط الجريح".

وكانت التقارير الإعلامية قد ذكرت أن المشتبه به في إطلاق النار هو كول توماس آلن، 31 عاماً، من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، ويعمل مدرساً. وأعلنت المدعية الفيدرالية في واشنطن جانين بيرو أن المتهم سيمثل أمام المحكمة اليوم.

 
 


