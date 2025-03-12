 
الأربعاء 2025-03-12 02:51 ص
 

كالاس: قلقون إزاء تصاعد العنف في سوريا وتدعو إلى تحقيقات عاجلة

الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
 
الأربعاء، 12-03-2025 01:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عن قلقها البالغ إزاء موجة العنف الدامية التي شهدتها المنطقة الساحلية في سوريا خلال الأيام الأخيرة، والتي أودت بحياة عدد كبير من الضحايا، بمن فيهم مدنيون.اضافة اعلان


وأدانت كالاس في بيان رسمي الهجمات التي شنتها الميليشيات الموالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن، كما نددت بشدة بالجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل بإجراءات موجزة، والتي يُعتقد أن بعضها نُفذ على يد جماعات مسلحة تدعم السلطات الانتقالية.

وفي خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، رحبت كالاس بإعلان السلطات الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق، داعيةً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه يضمن تقديم الجناة إلى العدالة وفق المعايير الدولية.

كما حثّت السلطات الانتقالية على السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا بالنظر في جميع الانتهاكات لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.


كما شددت على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية كجزء أساسي من عملية المصالحة وبناء سوريا سلمية وشاملة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، ذكّرت كالاس بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير تعليق بعض التدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس، مشيرة إلى أن الاتحاد سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، وقد ينظر في إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.

وجددت كالاس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية الضارة، مؤكدةً على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددة على أهمية ضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز، بما يضمن استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تدهم بناية سكنية في قباطية

وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة

أخبار محلية وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة

ارشيفية

عربي ودولي الجهاد الإسلامي تشيد بقرار الحوثيين استئناف عملياتهم البحرية

الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس

عربي ودولي كالاس: قلقون إزاء تصاعد العنف في سوريا وتدعو إلى تحقيقات عاجلة

مستوطنون

فلسطين مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين جنوب نابلس

الأمـن العام

أخبار محلية الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي

قالت مصادر فلسطينية إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس شمالي الضفة الغربية.

فلسطين آليات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم منزل شهيد بقلقيلية تمهيدا لتفجيره



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة