كالاس: مقترح ماكرون بتخفيف العقوبات عن سوريا "يسعدنا"

وقال ماكرون أمس الأربعاء إنه سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا عندما يحين موعد تجديدها في يونيو حزيران.
وقالت كالاس للصحفيين في وارسو "نجري حاليا مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، ويسعدني معرفة أن الرئيس ماكرون يؤيد تخفيف العقوبات".
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