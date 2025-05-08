الخميس 2025-05-08 09:59 م
 

كالاس: مقترح ماكرون بتخفيف العقوبات عن سوريا "يسعدنا"

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس
 
الخميس، 08-05-2025 08:36 م
الوكيل الإخباري-   أبدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سعادتها، الخميس، باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.اضافة اعلان


وقال ماكرون أمس الأربعاء إنه سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا عندما يحين موعد تجديدها في يونيو حزيران.

وقالت كالاس للصحفيين في وارسو "نجري حاليا مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، ويسعدني معرفة أن الرئيس ماكرون يؤيد تخفيف العقوبات".
 
gnews

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