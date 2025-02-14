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كان على متنها.. خلل يصيب طائرة وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
الجمعة، 14-02-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو والسيناتور جيم ريش، إلى قطع رحلتها والعودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي غير متوقع.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس: "خلال الرحلة من واشنطن إلى ميونخ، واجهت الطائرة التي تقل الوزير روبيو مشكلة فنية، مما استدعى عودتها إلى قاعدة أندروز المشتركة".

وأضافت: "الوزير روبيو مصمم على مواصلة رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط، وسينتقل إلى طائرة أخرى لاستكمال مهمته".

 
gnews

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