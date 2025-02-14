كان على متنها.. خلل يصيب طائرة وزير الخارجية الأمريكي

الوكيل الإخباري- اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو والسيناتور جيم ريش، إلى قطع رحلتها والعودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي غير متوقع.

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