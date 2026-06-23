كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز

وقال قاليباف إن "مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ظروف ما قبل الحرب، وستديره الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يتماشى مع القانون الدولي"، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
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