كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء. اضافة اعلان





وقال قاليباف إن "مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ظروف ما قبل الحرب، وستديره الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يتماشى مع القانون الدولي"، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.





