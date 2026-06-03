كبير المفاوضين الإيرانيين يحذر من أن بلاده سترد بشكل "حاسم" على أي هجوم

الوكيل الإخباري- شدّد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام الايراني الأربعاء، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري استهدافه الكويت ردا على هجمات أميركية.

اضافة اعلان