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كبير المفاوضين الإيرانيين يحذر من أن بلاده سترد بشكل "حاسم" على أي هجوم

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن
إيران
 
الأربعاء، 03-06-2026 09:51 م

الوكيل الإخباري-   شدّد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام الايراني الأربعاء، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري استهدافه الكويت ردا على هجمات أميركية.

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن قاليباف قوله "اليوم، أظهر الشعب الإيراني في معركته مع أميركا والكيان الصهيوني أن زمن توجيه تهديدات مجانية لإيران قد ولّى، وأن أي عدوان سيُقابل بردّ حاسم ومتكافئ".

 
 


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