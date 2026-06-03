كبير المفاوضين الإيرانيين يحذر من أن بلاده سترد بشكل "حاسم" على أي هجوم

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن قاليباف قوله "اليوم، أظهر الشعب الإيراني في معركته مع أميركا والكيان الصهيوني أن زمن توجيه تهديدات مجانية لإيران قد ولّى، وأن أي عدوان سيُقابل بردّ حاسم ومتكافئ".
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