كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد

وجاء ذلك ردًا على سؤال من شبكة "سي إن إن" لستيفن ميلر عن صورة نشرتها زوجته على منصة "إكس" يوم السبت، تبين خريطة غرينلاند مغطاة بعلم الولايات المتحدة (النجوم والخطوط) مع تعليق: "قريبًا!".
وأشار مذيع "سي إن إن" إلى أن كيتي ميلر نشرت هذا المنشور بعد ساعات من اختطاف القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك، قائلاً: "هذا هو السبب في أنها أصبحت ذات صلة حديثة".
ورد ميلر قائلاً: "سأتحدث معك عن هذا الأمر لمدة ساعة، أعتقد أنه نقاش مهم حقًا. أريد فقط توضيح أن هذا هو الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية منذ تسلم هذه الإدارة مقاليد الأمور، وبصراحة، بالعودة إلى إدارة ترامب السابقة، وهو أن غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة. لقد كان الرئيس واضحًا جدًا بشأن ذلك. هذا هو الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية".
وأضاف ميلر: "لن يكون هناك عمل عسكري ضد غرينلاند. يبلغ عدد سكان غرينلاند 30 ألف نسمة.
السؤال الحقيقي هو: بأي حق تؤكد الدنمارك سيطرتها على غرينلاند؟ ما هو أساس مطالبتهم الإقليمية؟ ما هو أساس اعتبار غرينلاند مستعمرة دنماركية؟ الولايات المتحدة هي قوة حلف الناتو، ولكي تؤمن الولايات المتحدة منطقة القطب الشمالي، وتحمي وتدافع عن الناتو ومصالح الناتو؛ فمن الواضح أن غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة". وتابع: "لذلك، هذا نقاش سنخوضه كدولة، وهذه عملية سنمر بها كمجتمع دولي".
وعند سؤاله: "إذا، لا يمكنك استبعاد قيام الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند"، وبخ ميلر المذيع قائلاً: "أفهم أنك تحاول جاهدًا، وهذا مرة أخرى هو عملك وأنا أحترمه، من الرائع الحصول على هذا العنوان بالتحديد، أليس كذلك؟ العنوان الجذاب الذي يقول إن ميلر يرفض الاستبعاد".
وأصر ميلر قائلاً: "يجب أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند كجزء منها. ليست هناك حاجة حتى للتفكير أو التحدث عن هذا في سياق عملية عسكرية كما تسأل. لا أحد سيقاتل الولايات المتحدة عسكريًا على مستقبل غرينلاند".
روسيا اليوم
-
